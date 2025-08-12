通貨 / ARKW
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF
170.61 USD 3.75 (2.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARKWの今日の為替レートは、2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり168.44の安値と171.22の高値で取引されました。
ARK Next Generation Internet ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ARKW News
- キャシー・ウッドのARK ETF、ブレラ・ホールディングスに注力しロク株を売却
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- キャシー・ウッドのARK ETF、CRSPとBEAM株の買い付けに注力
- キャシー・ウッドのARK ETF、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ株を買い、テンパス株を売却
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- NTLA, DKNG: Cathie Wood Bets Millions on Biotech, Continues Dumping DraftKings Stock - TipRanks.com
- Cathie Wood Invests $4M in This Biotech Stock, Trims Stakes in Roku and DraftKings - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters Bitmine and CRISPR stock holdings
- Cathie Wood Dumps Shopify and Coinbase, Bets Bigger on PagerDuty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Cathie Wood Sells Shopify and Coinbase Stocks, Adds to PagerDuty (PD) Stake, 8/23/25 - TipRanks.com
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- ARKW: Aggressive, Highly Volatile Tech Growth Play With Bitcoin Exposure (BATS:ARKW)
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood Buys the Dip in CoreWeave Stock (CRWV) While Wall Street Remains Cautious - TipRanks.com
- Cathie Wood Just Bought 2.5 Million Shares of This IPO Company
- Cathie Wood Buys Deere Stock (DE) on Post-Earnings Dip, Builds Stake in Exact Sciences and Robinhood Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood's ARK ETFs See Record Investor Rush
- Bitcoin Hits New High; Cathie Wood's Bullish IPO Purchase
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in Block Stock; Sells Shopify Shares - TipRanks.com
1日のレンジ
168.44 171.22
1年のレンジ
78.73 171.22
- 以前の終値
- 166.86
- 始値
- 168.53
- 買値
- 170.61
- 買値
- 170.91
- 安値
- 168.44
- 高値
- 171.22
- 出来高
- 576
- 1日の変化
- 2.25%
- 1ヶ月の変化
- 11.52%
- 6ヶ月の変化
- 79.16%
- 1年の変化
- 98.96%
