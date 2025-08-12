クォートセクション
ARKW
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF

170.61 USD 3.75 (2.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARKWの今日の為替レートは、2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり168.44の安値と171.22の高値で取引されました。

ARK Next Generation Internet ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
168.44 171.22
1年のレンジ
78.73 171.22
以前の終値
166.86
始値
168.53
買値
170.61
買値
170.91
安値
168.44
高値
171.22
出来高
576
1日の変化
2.25%
1ヶ月の変化
11.52%
6ヶ月の変化
79.16%
1年の変化
98.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K