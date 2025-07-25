Dövizler / AN
AN: AutoNation Inc
217.66 USD 3.44 (1.56%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AN fiyatı bugün -1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 217.66 ve Yüksek fiyatı olarak 220.10 aralığında işlem gördü.
AutoNation Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
217.66 220.10
Yıllık aralık
148.33 228.91
- Önceki kapanış
- 221.10
- Açılış
- 219.97
- Satış
- 217.66
- Alış
- 217.96
- Düşük
- 217.66
- Yüksek
- 220.10
- Hacim
- 388
- Günlük değişim
- -1.56%
- Aylık değişim
- 0.12%
- 6 aylık değişim
- 34.49%
- Yıllık değişim
- 21.80%
21 Eylül, Pazar