AN: AutoNation Inc

217.66 USD 3.44 (1.56%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AN fiyatı bugün -1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 217.66 ve Yüksek fiyatı olarak 220.10 aralığında işlem gördü.

AutoNation Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
217.66 220.10
Yıllık aralık
148.33 228.91
Önceki kapanış
221.10
Açılış
219.97
Satış
217.66
Alış
217.96
Düşük
217.66
Yüksek
220.10
Hacim
388
Günlük değişim
-1.56%
Aylık değişim
0.12%
6 aylık değişim
34.49%
Yıllık değişim
21.80%
21 Eylül, Pazar