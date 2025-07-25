Валюты / AN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AN: AutoNation Inc
220.03 USD 0.34 (0.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 217.64, а максимальная — 220.64.
Следите за динамикой AutoNation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AN
- Why AutoNation (AN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Tariffs Loom, But US Auto Dealers Hold Firm: Watch Lithia & Driveway And AutoNation - AutoNation (NYSE:AN), Lithia Motors (NYSE:LAD)
- Here's Why AutoNation (AN) is a Strong Momentum Stock
- Autonation stock hits all-time high at 224.12 USD
- Zacks.com featured highlights include Kimball Electronics, Alaska Air Group, AutoNation, Asbury Automotive Group and American Axle & Manufacturing
- Monitor These 5 Broker-Backed Stocks for Strong Returns
- Why Is Lithia Motors (LAD) Up 18.9% Since Last Earnings Report?
- Autonation stock hits all-time high at 218.0 USD
- Can Carvana's Same-Day Delivery Fuel Profits and Market Share?
- What's Behind Carvana's Record Adjusted EBITDA Margin in Q2?
- Zacks.com featured highlights American Axle & Manufacturing, Brookdale Senior Living, Adient, Asbury Automotive and AutoNation
- Volatile Markets? Keep An Eye On These 5 Broker-Friendly Stocks
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- How ADESA Is Supercharging Carvana's Next Phase of Growth
- Is CVNA Stock a Buy Now After Record-Breaking Q2 Results?
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor Closely Amid Volatility
- AutoNation's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- AutoNation stock price target raised to $200 from $190 at Stephens
- Consumer Tech News (July 21–July 25): Big Tech Earnings, Pony AI Robotaxi, Tesla Discounts And More - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: AutoNation beats Q2 2025 expectations; stock rises
- AutoNation EPS Jumps 37 Percent in Q2
- AutoNation, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AN)
- AutoNation, Inc. (AN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Durable Goods Orders Contract in June
Дневной диапазон
217.64 220.64
Годовой диапазон
148.33 228.91
- Предыдущее закрытие
- 220.37
- Open
- 220.64
- Bid
- 220.03
- Ask
- 220.33
- Low
- 217.64
- High
- 220.64
- Объем
- 583
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 35.96%
- Годовое изменение
- 23.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.