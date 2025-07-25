货币 / AN
AN: AutoNation Inc
221.89 USD 1.86 (0.85%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AN汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点220.04和高点222.19进行交易。
关注AutoNation Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AN新闻
- Why AutoNation (AN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Tariffs Loom, But US Auto Dealers Hold Firm: Watch Lithia & Driveway And AutoNation - AutoNation (NYSE:AN), Lithia Motors (NYSE:LAD)
- Here's Why AutoNation (AN) is a Strong Momentum Stock
- Autonation stock hits all-time high at 224.12 USD
- Zacks.com featured highlights include Kimball Electronics, Alaska Air Group, AutoNation, Asbury Automotive Group and American Axle & Manufacturing
- Monitor These 5 Broker-Backed Stocks for Strong Returns
- Why Is Lithia Motors (LAD) Up 18.9% Since Last Earnings Report?
- Autonation stock hits all-time high at 218.0 USD
- Can Carvana's Same-Day Delivery Fuel Profits and Market Share?
- What's Behind Carvana's Record Adjusted EBITDA Margin in Q2?
- Zacks.com featured highlights American Axle & Manufacturing, Brookdale Senior Living, Adient, Asbury Automotive and AutoNation
- Volatile Markets? Keep An Eye On These 5 Broker-Friendly Stocks
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- How ADESA Is Supercharging Carvana's Next Phase of Growth
- Is CVNA Stock a Buy Now After Record-Breaking Q2 Results?
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor Closely Amid Volatility
- AutoNation's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- AutoNation stock price target raised to $200 from $190 at Stephens
- Consumer Tech News (July 21–July 25): Big Tech Earnings, Pony AI Robotaxi, Tesla Discounts And More - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: AutoNation beats Q2 2025 expectations; stock rises
- AutoNation EPS Jumps 37 Percent in Q2
- AutoNation, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AN)
- AutoNation, Inc. (AN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Durable Goods Orders Contract in June
日范围
220.04 222.19
年范围
148.33 228.91
- 前一天收盘价
- 220.03
- 开盘价
- 220.04
- 卖价
- 221.89
- 买价
- 222.19
- 最低价
- 220.04
- 最高价
- 222.19
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- 2.07%
- 6个月变化
- 37.10%
- 年变化
- 24.17%
