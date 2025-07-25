Devises / AN
AN: AutoNation Inc
217.66 USD 3.44 (1.56%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AN a changé de -1.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 217.66 et à un maximum de 220.10.
Suivez la dynamique AutoNation Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
217.66 220.10
Range Annuel
148.33 228.91
- Clôture Précédente
- 221.10
- Ouverture
- 219.97
- Bid
- 217.66
- Ask
- 217.96
- Plus Bas
- 217.66
- Plus Haut
- 220.10
- Volume
- 388
- Changement quotidien
- -1.56%
- Changement Mensuel
- 0.12%
- Changement à 6 Mois
- 34.49%
- Changement Annuel
- 21.80%
20 septembre, samedi