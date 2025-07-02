Dövizler / AMSC
AMSC: American Superconductor Corporation
61.55 USD 2.94 (4.56%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMSC fiyatı bugün -4.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.65 ve Yüksek fiyatı olarak 65.70 aralığında işlem gördü.
American Superconductor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
60.65 65.70
Yıllık aralık
13.98 65.70
- Önceki kapanış
- 64.49
- Açılış
- 65.51
- Satış
- 61.55
- Alış
- 61.85
- Düşük
- 60.65
- Yüksek
- 65.70
- Hacim
- 3.988 K
- Günlük değişim
- -4.56%
- Aylık değişim
- 27.94%
- 6 aylık değişim
- 238.75%
- Yıllık değişim
- 158.07%
