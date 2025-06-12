Валюты / AMSC
AMSC: American Superconductor Corporation
56.51 USD 0.08 (0.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMSC за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.89, а максимальная — 56.60.
Следите за динамикой American Superconductor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMSC
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- American Superconductor: Strong Growth Ahead (NASDAQ:AMSC)
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- How AI Fortunes Have Electrified American Superconductor, Up 115% This Year
- Why American Superconductor Rocketed Higher Today
- Earnings call transcript: American Superconductor sees earnings surprise, stock jumps in Q1 2025
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Oppenheimer raises American Superconductor stock price target to $64 on strong results
- Amsc stock hits 52-week high at 56.18 USD
- American Superconductor Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- American Superconductor (AMSC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- American Superconductor shares surge as earnings beat drives 5% jump
- American Superconductor earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- American Superconductor shareholders elect board and approve auditor at annual meeting
- AMSC Gears Up to Report Q1 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Amsc stock hits 52-week high at 43.41 USD
- Stock Market Leaders With Top Earnings Dominate The IBD 50
- American Superconductor stock hits 52-week high at 41.12 USD
- Amsc stock hits 52-week high at 38.12 USD
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- American Superconductor CFO sells $189,778 in stock
- American Superconductor: Growing In Stature, But Preferable Not To Go Overboard Now
Дневной диапазон
54.89 56.60
Годовой диапазон
13.98 57.85
- Предыдущее закрытие
- 56.59
- Open
- 56.50
- Bid
- 56.51
- Ask
- 56.81
- Low
- 54.89
- High
- 56.60
- Объем
- 1.545 K
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 17.46%
- 6-месячное изменение
- 211.01%
- Годовое изменение
- 136.94%
