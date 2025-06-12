КотировкиРазделы
Валюты / AMSC
Назад в Рынок акций США

AMSC: American Superconductor Corporation

56.51 USD 0.08 (0.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMSC за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.89, а максимальная — 56.60.

Следите за динамикой American Superconductor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AMSC

Дневной диапазон
54.89 56.60
Годовой диапазон
13.98 57.85
Предыдущее закрытие
56.59
Open
56.50
Bid
56.51
Ask
56.81
Low
54.89
High
56.60
Объем
1.545 K
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
17.46%
6-месячное изменение
211.01%
Годовое изменение
136.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.