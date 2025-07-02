통화 / AMSC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AMSC: American Superconductor Corporation
61.55 USD 2.94 (4.56%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AMSC 환율이 오늘 -4.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.65이고 고가는 65.70이었습니다.
American Superconductor Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMSC News
- Strength Seen in American Superconductor (AMSC): Can Its 6.6% Jump Turn into More Strength?
- 암스코, 52주 신고가 경신…58.95달러 기록
- Amsc stock hits 52-week high at 58.95 USD
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- American Superconductor: Strong Growth Ahead (NASDAQ:AMSC)
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- How AI Fortunes Have Electrified American Superconductor, Up 115% This Year
- Why American Superconductor Rocketed Higher Today
- Earnings call transcript: American Superconductor sees earnings surprise, stock jumps in Q1 2025
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Oppenheimer raises American Superconductor stock price target to $64 on strong results
- Amsc stock hits 52-week high at 56.18 USD
- American Superconductor Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- American Superconductor (AMSC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- American Superconductor shares surge as earnings beat drives 5% jump
- American Superconductor earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- American Superconductor shareholders elect board and approve auditor at annual meeting
- AMSC Gears Up to Report Q1 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Amsc stock hits 52-week high at 43.41 USD
- Stock Market Leaders With Top Earnings Dominate The IBD 50
- American Superconductor stock hits 52-week high at 41.12 USD
- Amsc stock hits 52-week high at 38.12 USD
일일 변동 비율
60.65 65.70
년간 변동
13.98 65.70
- 이전 종가
- 64.49
- 시가
- 65.51
- Bid
- 61.55
- Ask
- 61.85
- 저가
- 60.65
- 고가
- 65.70
- 볼륨
- 3.988 K
- 일일 변동
- -4.56%
- 월 변동
- 27.94%
- 6개월 변동
- 238.75%
- 년간 변동율
- 158.07%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K