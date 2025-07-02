Währungen / AMSC
AMSC: American Superconductor Corporation
64.49 USD 4.00 (6.61%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMSC hat sich für heute um 6.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.06 bis zu einem Hoch von 65.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Superconductor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMSC News
- Strength Seen in American Superconductor (AMSC): Can Its 6.6% Jump Turn into More Strength?
- American Superconductor: Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch – Analysten sehen Überbewertung
- Amsc stock hits 52-week high at 58.95 USD
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- American Superconductor: Strong Growth Ahead (NASDAQ:AMSC)
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- How AI Fortunes Have Electrified American Superconductor, Up 115% This Year
- Why American Superconductor Rocketed Higher Today
- Earnings call transcript: American Superconductor sees earnings surprise, stock jumps in Q1 2025
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Oppenheimer raises American Superconductor stock price target to $64 on strong results
- Amsc stock hits 52-week high at 56.18 USD
- American Superconductor Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- American Superconductor (AMSC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- American Superconductor shares surge as earnings beat drives 5% jump
- American Superconductor earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- American Superconductor shareholders elect board and approve auditor at annual meeting
- AMSC Gears Up to Report Q1 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Amsc stock hits 52-week high at 43.41 USD
- Stock Market Leaders With Top Earnings Dominate The IBD 50
- American Superconductor stock hits 52-week high at 41.12 USD
- Amsc stock hits 52-week high at 38.12 USD
Tagesspanne
60.06 65.58
Jahresspanne
13.98 65.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.49
- Eröffnung
- 63.05
- Bid
- 64.49
- Ask
- 64.79
- Tief
- 60.06
- Hoch
- 65.58
- Volumen
- 5.776 K
- Tagesänderung
- 6.61%
- Monatsänderung
- 34.05%
- 6-Monatsänderung
- 254.93%
- Jahresänderung
- 170.40%
