AMSC: American Superconductor Corporation

64.49 USD 4.00 (6.61%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMSC hat sich für heute um 6.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.06 bis zu einem Hoch von 65.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Superconductor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

AMSC News

Tagesspanne
60.06 65.58
Jahresspanne
13.98 65.58
Vorheriger Schlusskurs
60.49
Eröffnung
63.05
Bid
64.49
Ask
64.79
Tief
60.06
Hoch
65.58
Volumen
5.776 K
Tagesänderung
6.61%
Monatsänderung
34.05%
6-Monatsänderung
254.93%
Jahresänderung
170.40%
