AMSC: American Superconductor Corporation

61.55 USD 2.94 (4.56%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMSC a changé de -4.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.65 et à un maximum de 65.70.

Suivez la dynamique American Superconductor Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
60.65 65.70
Range Annuel
13.98 65.70
Clôture Précédente
64.49
Ouverture
65.51
Bid
61.55
Ask
61.85
Plus Bas
60.65
Plus Haut
65.70
Volume
3.988 K
Changement quotidien
-4.56%
Changement Mensuel
27.94%
Changement à 6 Mois
238.75%
Changement Annuel
158.07%
