AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
AMODW fiyatı bugün -4.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0700 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0701 aralığında işlem gördü.
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
What is AMODW stock price today?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. stock is priced at 0.0701 today. It trades within -4.10%, yesterday's close was 0.0731, and trading volume reached 2. The live price chart of AMODW shows these updates.
Does ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. stock pay dividends?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. is currently valued at 0.0701. Dividend policy depends on the company, while investors also watch -12.38% and USD. View the chart live to track AMODW movements.
How to buy AMODW stock?
You can buy ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. shares at the current price of 0.0701. Orders are usually placed near 0.0701 or 0.0731, while 2 and 0.14% show market activity. Follow AMODW updates on the live chart today.
How to invest into AMODW stock?
Investing in ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. involves considering the yearly range 0.0320 - 0.2300 and current price 0.0701. Many compare -29.90% and -5.14% before placing orders at 0.0701 or 0.0731. Explore the AMODW price chart live with daily changes.
What are ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. stock highest prices?
The highest price of ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. in the past year was 0.2300. Within 0.0320 - 0.2300, the stock fluctuated notably, and comparing with 0.0731 helps spot resistance levels. Track ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. performance using the live chart.
What are ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. stock lowest prices?
The lowest price of ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) over the year was 0.0320. Comparing it with the current 0.0701 and 0.0320 - 0.2300 shows potential long-term entry points. Watch AMODW moves on the chart live for more details.
When did AMODW stock split?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 0.0731, and -12.38% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 0.0731
- Açılış
- 0.0700
- Satış
- 0.0701
- Alış
- 0.0731
- Düşük
- 0.0700
- Yüksek
- 0.0701
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -4.10%
- Aylık değişim
- -29.90%
- 6 aylık değişim
- -5.14%
- Yıllık değişim
- -12.38%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.4