КотировкиРазделы
Валюты / AMODW
Назад в Рынок акций США

AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.

0.0701 USD 0.0030 (4.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMODW за сегодня изменился на -4.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0700, а максимальная — 0.0701.

Следите за динамикой ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMODW сегодня?

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) сегодня оценивается на уровне 0.0701. Инструмент торгуется в пределах -4.10%, вчерашнее закрытие составило 0.0731, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMODW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. в настоящее время оценивается в 0.0701. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.38% и USD. Отслеживайте движения AMODW на графике в реальном времени.

Как купить акции AMODW?

Вы можете купить акции ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) по текущей цене 0.0701. Ордера обычно размещаются около 0.0701 или 0.0731, тогда как 2 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMODW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMODW?

Инвестирование в ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. предполагает учет годового диапазона 0.0320 - 0.2300 и текущей цены 0.0701. Многие сравнивают -29.90% и -5.14% перед размещением ордеров на 0.0701 или 0.0731. Изучайте ежедневные изменения цены AMODW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?

Самая высокая цена ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) за последний год составила 0.2300. Акции заметно колебались в пределах 0.0320 - 0.2300, сравнение с 0.0731 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?

Самая низкая цена ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) за год составила 0.0320. Сравнение с текущими 0.0701 и 0.0320 - 0.2300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMODW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMODW?

В прошлом ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0731 и -12.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0700 0.0701
Годовой диапазон
0.0320 0.2300
Предыдущее закрытие
0.0731
Open
0.0700
Bid
0.0701
Ask
0.0731
Low
0.0700
High
0.0701
Объем
2
Дневное изменение
-4.10%
Месячное изменение
-29.90%
6-месячное изменение
-5.14%
Годовое изменение
-12.38%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.