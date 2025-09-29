- Обзор рынка
AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
Курс AMODW за сегодня изменился на -4.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0700, а максимальная — 0.0701.
Следите за динамикой ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMODW сегодня?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) сегодня оценивается на уровне 0.0701. Инструмент торгуется в пределах -4.10%, вчерашнее закрытие составило 0.0731, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMODW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. в настоящее время оценивается в 0.0701. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.38% и USD. Отслеживайте движения AMODW на графике в реальном времени.
Как купить акции AMODW?
Вы можете купить акции ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) по текущей цене 0.0701. Ордера обычно размещаются около 0.0701 или 0.0731, тогда как 2 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMODW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMODW?
Инвестирование в ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. предполагает учет годового диапазона 0.0320 - 0.2300 и текущей цены 0.0701. Многие сравнивают -29.90% и -5.14% перед размещением ордеров на 0.0701 или 0.0731. Изучайте ежедневные изменения цены AMODW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
Самая высокая цена ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) за последний год составила 0.2300. Акции заметно колебались в пределах 0.0320 - 0.2300, сравнение с 0.0731 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
Самая низкая цена ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) за год составила 0.0320. Сравнение с текущими 0.0701 и 0.0320 - 0.2300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMODW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMODW?
В прошлом ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0731 и -12.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0731
- Open
- 0.0700
- Bid
- 0.0701
- Ask
- 0.0731
- Low
- 0.0700
- High
- 0.0701
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -4.10%
- Месячное изменение
- -29.90%
- 6-месячное изменение
- -5.14%
- Годовое изменение
- -12.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%