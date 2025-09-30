- Übersicht
AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
Der Wechselkurs von AMODW hat sich für heute um -4.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0700 bis zu einem Hoch von 0.0701 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AMODW heute?
Die Aktie von ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) notiert heute bei 0.0701. Sie wird innerhalb einer Spanne von -4.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0731 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von AMODW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AMODW Dividenden?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. wird derzeit mit 0.0701 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -12.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMODW zu verfolgen.
Wie kaufe ich AMODW-Aktien?
Sie können Aktien von ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) zum aktuellen Kurs von 0.0701 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0701 oder 0.0731 platziert, während 2 und 0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMODW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AMODW-Aktien?
Bei einer Investition in ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. müssen die jährliche Spanne 0.0320 - 0.2300 und der aktuelle Kurs 0.0701 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -29.90% und -5.14%, bevor sie Orders zu 0.0701 oder 0.0731 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMODW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
Der höchste Kurs von ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) im vergangenen Jahr lag bei 0.2300. Innerhalb von 0.0320 - 0.2300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0731 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
Der niedrigste Kurs von ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) im Laufe des Jahres betrug 0.0320. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0701 und der Spanne 0.0320 - 0.2300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMODW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AMODW statt?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0731 und -12.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0731
- Eröffnung
- 0.0700
- Bid
- 0.0701
- Ask
- 0.0731
- Tief
- 0.0700
- Hoch
- 0.0701
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -4.10%
- Monatsänderung
- -29.90%
- 6-Monatsänderung
- -5.14%
- Jahresänderung
- -12.38%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4