AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
A taxa do AMODW para hoje mudou para -4.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0700 e o mais alto foi 0.0701.
Veja a dinâmica do par de moedas ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AMODW hoje?
Hoje ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) está avaliado em 0.0701. O instrumento é negociado dentro de -4.10%, o fechamento de ontem foi 0.0731, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMODW em tempo real.
As ações de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. pagam dividendos?
Atualmente ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. está avaliado em 0.0701. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -12.38% e USD. Monitore os movimentos de AMODW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AMODW?
Você pode comprar ações de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) pelo preço atual 0.0701. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0701 ou 0.0731, enquanto 2 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMODW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AMODW?
Investir em ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. envolve considerar a faixa anual 0.0320 - 0.2300 e o preço atual 0.0701. Muitos comparam -29.90% e -5.14% antes de enviar ordens em 0.0701 ou 0.0731. Estude as mudanças diárias de preço de AMODW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
O maior preço de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) no último ano foi 0.2300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0320 - 0.2300, e a comparação com 0.0731 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
O menor preço de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) no ano foi 0.0320. A comparação com o preço atual 0.0701 e 0.0320 - 0.2300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMODW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMODW?
No passado ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0731 e -12.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0731
- Open
- 0.0700
- Bid
- 0.0701
- Ask
- 0.0731
- Low
- 0.0700
- High
- 0.0701
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -4.10%
- Mudança mensal
- -29.90%
- Mudança de 6 meses
- -5.14%
- Mudança anual
- -12.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4