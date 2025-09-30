- Aperçu
AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
Le taux de change de AMODW a changé de -4.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0700 et à un maximum de 0.0701.
Suivez la dynamique ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AMODW aujourd'hui ?
L'action ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. est cotée à 0.0701 aujourd'hui. Elle se négocie dans -4.10%, a clôturé hier à 0.0731 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de AMODW présente ces mises à jour.
L'action ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. verse-t-elle des dividendes ?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. est actuellement valorisé à 0.0701. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -12.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AMODW.
Comment acheter des actions AMODW ?
Vous pouvez acheter des actions ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. au cours actuel de 0.0701. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0701 ou de 0.0731, le 2 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AMODW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AMODW ?
Investir dans ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0320 - 0.2300 et le prix actuel 0.0701. Beaucoup comparent -29.90% et -5.14% avant de passer des ordres à 0.0701 ou 0.0731. Consultez le graphique du cours de AMODW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. ?
Le cours le plus élevé de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. l'année dernière était 0.2300. Au cours de 0.0320 - 0.2300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0731 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. ?
Le cours le plus bas de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) sur l'année a été 0.0320. Sa comparaison avec 0.0701 et 0.0320 - 0.2300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AMODW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AMODW a-t-elle été divisée ?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0731 et -12.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0731
- Ouverture
- 0.0700
- Bid
- 0.0701
- Ask
- 0.0731
- Plus Bas
- 0.0700
- Plus Haut
- 0.0701
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -4.10%
- Changement Mensuel
- -29.90%
- Changement à 6 Mois
- -5.14%
- Changement Annuel
- -12.38%
