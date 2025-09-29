AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
今日AMODW汇率已更改-4.10%。当日，交易品种以低点0.0700和高点0.0701进行交易。
关注ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AMODW股票今天的价格是多少？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票今天的定价为0.0701。它在-4.10%范围内交易，昨天的收盘价为0.0731，交易量达到2。AMODW的实时价格图表显示了这些更新。
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票是否支付股息？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.目前的价值为0.0701。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.38%和USD。实时查看图表以跟踪AMODW走势。
如何购买AMODW股票？
您可以以0.0701的当前价格购买ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票。订单通常设置在0.0701或0.0731附近，而2和0.14%显示市场活动。立即关注AMODW的实时图表更新。
如何投资AMODW股票？
投资ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.需要考虑年度范围0.0320 - 0.2300和当前价格0.0701。许多人在以0.0701或0.0731下订单之前，会比较-29.90%和。实时查看AMODW价格图表，了解每日变化。
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.的最高价格是0.2300。在0.0320 - 0.2300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.的绩效。
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票的最低价格是多少？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.（AMODW）的最低价格为0.0320。将其与当前的0.0701和0.0320 - 0.2300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMODW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMODW股票是什么时候拆分的？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0731和-12.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0731
- 开盘价
- 0.0700
- 卖价
- 0.0701
- 买价
- 0.0731
- 最低价
- 0.0700
- 最高价
- 0.0701
- 交易量
- 2
- 日变化
- -4.10%
- 月变化
- -29.90%
- 6个月变化
- -5.14%
- 年变化
- -12.38%
