AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.

0.0701 USD 0.0030 (4.10%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AMODW汇率已更改-4.10%。当日，交易品种以低点0.0700和高点0.0701进行交易。

关注ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AMODW股票今天的价格是多少？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票今天的定价为0.0701。它在-4.10%范围内交易，昨天的收盘价为0.0731，交易量达到2。AMODW的实时价格图表显示了这些更新。

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票是否支付股息？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.目前的价值为0.0701。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.38%和USD。实时查看图表以跟踪AMODW走势。

如何购买AMODW股票？

您可以以0.0701的当前价格购买ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票。订单通常设置在0.0701或0.0731附近，而2和0.14%显示市场活动。立即关注AMODW的实时图表更新。

如何投资AMODW股票？

投资ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.需要考虑年度范围0.0320 - 0.2300和当前价格0.0701。许多人在以0.0701或0.0731下订单之前，会比较-29.90%和。实时查看AMODW价格图表，了解每日变化。

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.的最高价格是0.2300。在0.0320 - 0.2300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.的绩效。

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.股票的最低价格是多少？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.（AMODW）的最低价格为0.0320。将其与当前的0.0701和0.0320 - 0.2300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMODW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMODW股票是什么时候拆分的？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0731和-12.38%中可见。

日范围
0.0700 0.0701
年范围
0.0320 0.2300
前一天收盘价
0.0731
开盘价
0.0700
卖价
0.0701
买价
0.0731
最低价
0.0700
最高价
0.0701
交易量
2
日变化
-4.10%
月变化
-29.90%
6个月变化
-5.14%
年变化
-12.38%
