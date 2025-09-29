- 概要
AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
AMODWの今日の為替レートは、-4.10%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0700の安値と0.0701の高値で取引されました。
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AMODW株の現在の価格は？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株価は本日0.0701です。-4.10%内で取引され、前日の終値は0.0731、取引量は2に達しました。AMODWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株は配当を出しますか？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の現在の価格は0.0701です。配当方針は会社によりますが、投資家は-12.38%やUSDにも注目します。AMODWの動きはライブチャートで確認できます。
AMODW株を買う方法は？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株は現在0.0701で購入可能です。注文は通常0.0701または0.0731付近で行われ、2や0.14%が市場の動きを示します。AMODWの最新情報はライブチャートで確認できます。
AMODW株に投資する方法は？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.への投資では、年間の値幅0.0320 - 0.2300と現在の0.0701を考慮します。注文は多くの場合0.0701や0.0731で行われる前に、-29.90%や-5.14%と比較されます。AMODWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株の最高値は？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の過去1年の最高値は0.2300でした。0.0320 - 0.2300内で株価は大きく変動し、0.0731と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株の最低値は？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.(AMODW)の年間最安値は0.0320でした。現在の0.0701や0.0320 - 0.2300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMODWの動きはライブチャートで確認できます。
AMODWの株式分割はいつ行われましたか？
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0731、-12.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0731
- 始値
- 0.0700
- 買値
- 0.0701
- 買値
- 0.0731
- 安値
- 0.0700
- 高値
- 0.0701
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -4.10%
- 1ヶ月の変化
- -29.90%
- 6ヶ月の変化
- -5.14%
- 1年の変化
- -12.38%
