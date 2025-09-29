クォートセクション
AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.

0.0701 USD 0.0030 (4.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMODWの今日の為替レートは、-4.10%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0700の安値と0.0701の高値で取引されました。

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AMODW株の現在の価格は？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株価は本日0.0701です。-4.10%内で取引され、前日の終値は0.0731、取引量は2に達しました。AMODWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株は配当を出しますか？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の現在の価格は0.0701です。配当方針は会社によりますが、投資家は-12.38%やUSDにも注目します。AMODWの動きはライブチャートで確認できます。

AMODW株を買う方法は？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株は現在0.0701で購入可能です。注文は通常0.0701または0.0731付近で行われ、2や0.14%が市場の動きを示します。AMODWの最新情報はライブチャートで確認できます。

AMODW株に投資する方法は？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.への投資では、年間の値幅0.0320 - 0.2300と現在の0.0701を考慮します。注文は多くの場合0.0701や0.0731で行われる前に、-29.90%や-5.14%と比較されます。AMODWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株の最高値は？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の過去1年の最高値は0.2300でした。0.0320 - 0.2300内で株価は大きく変動し、0.0731と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.の株の最低値は？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.(AMODW)の年間最安値は0.0320でした。現在の0.0701や0.0320 - 0.2300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMODWの動きはライブチャートで確認できます。

AMODWの株式分割はいつ行われましたか？

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0731、-12.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0700 0.0701
1年のレンジ
0.0320 0.2300
以前の終値
0.0731
始値
0.0700
買値
0.0701
買値
0.0731
安値
0.0700
高値
0.0701
出来高
2
1日の変化
-4.10%
1ヶ月の変化
-29.90%
6ヶ月の変化
-5.14%
1年の変化
-12.38%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待