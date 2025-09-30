- 개요
AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
AMODW 환율이 오늘 -4.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0700이고 고가는 0.0701이었습니다.
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
자주 묻는 질문
What is AMODW stock price today?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. stock is priced at 0.0701 today. It trades within -4.10%, yesterday's close was 0.0731, and trading volume reached 2. The live price chart of AMODW shows these updates.
Does ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. stock pay dividends?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. is currently valued at 0.0701. Dividend policy depends on the company, while investors also watch -12.38% and USD. View the chart live to track AMODW movements.
How to buy AMODW stock?
You can buy ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. shares at the current price of 0.0701. Orders are usually placed near 0.0701 or 0.0731, while 2 and 0.14% show market activity. Follow AMODW updates on the live chart today.
How to invest into AMODW stock?
Investing in ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. involves considering the yearly range 0.0320 - 0.2300 and current price 0.0701. Many compare -29.90% and -5.14% before placing orders at 0.0701 or 0.0731. Explore the AMODW price chart live with daily changes.
What are ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. stock highest prices?
The highest price of ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. in the past year was 0.2300. Within 0.0320 - 0.2300, the stock fluctuated notably, and comparing with 0.0731 helps spot resistance levels. Track ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. performance using the live chart.
What are ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. stock lowest prices?
The lowest price of ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) over the year was 0.0320. Comparing it with the current 0.0701 and 0.0320 - 0.2300 shows potential long-term entry points. Watch AMODW moves on the chart live for more details.
When did AMODW stock split?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 0.0731, and -12.38% after corporate actions.
- 이전 종가
- 0.0731
- 시가
- 0.0700
- Bid
- 0.0701
- Ask
- 0.0731
- 저가
- 0.0700
- 고가
- 0.0701
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- -4.10%
- 월 변동
- -29.90%
- 6개월 변동
- -5.14%
- 년간 변동율
- -12.38%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 1.7%
- 훑어보기
- 2.1%
- 활동
-
- 예측값
- -0.4%
- 훑어보기
- 0.0%
- 활동
-
- 예측값
- 45.8
- 훑어보기
- 41.5
- 활동
-
- 예측값
- 7.326 M
- 훑어보기
- 7.181 M
- 활동
-
- 예측값
- 100.7
- 훑어보기
- 97.4