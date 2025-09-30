- Panoramica
AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
Il tasso di cambio AMODW ha avuto una variazione del -4.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0700 e ad un massimo di 0.0701.
Segui le dinamiche di ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AMODW oggi?
Oggi le azioni ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. sono prezzate a 0.0701. Viene scambiato all'interno di -4.10%, la chiusura di ieri è stata 0.0731 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMODW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. pagano dividendi?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. è attualmente valutato a 0.0701. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -12.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMODW.
Come acquistare azioni AMODW?
Puoi acquistare azioni ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. al prezzo attuale di 0.0701. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0701 o 0.0731, mentre 2 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMODW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AMODW?
Investire in ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.0320 - 0.2300 e il prezzo attuale 0.0701. Molti confrontano -29.90% e -5.14% prima di effettuare ordini su 0.0701 o 0.0731. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMODW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
Il prezzo massimo di ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. nell'ultimo anno è stato 0.2300. All'interno di 0.0320 - 0.2300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0731 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
Il prezzo più basso di ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) nel corso dell'anno è stato 0.0320. Confrontandolo con gli attuali 0.0701 e 0.0320 - 0.2300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMODW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMODW?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0731 e -12.38%.
- Chiusura Precedente
- 0.0731
- Apertura
- 0.0700
- Bid
- 0.0701
- Ask
- 0.0731
- Minimo
- 0.0700
- Massimo
- 0.0701
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -4.10%
- Variazione Mensile
- -29.90%
- Variazione Semestrale
- -5.14%
- Variazione Annuale
- -12.38%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4