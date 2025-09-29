- Panorámica
AMODW: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.
El tipo de cambio de AMODW de hoy ha cambiado un -4.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0700, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0701.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AMODW hoy?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) se evalúa hoy en 0.0701. El instrumento se negocia dentro de -4.10%; el cierre de ayer ha sido 0.0731 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AMODW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. se evalúa actualmente en 0.0701. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -12.38% y USD. Monitoree los movimientos de AMODW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AMODW?
Puede comprar acciones de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) al precio actual de 0.0701. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0701 o 0.0731, mientras que 2 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AMODW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AMODW?
Invertir en ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. implica tener en cuenta el rango anual 0.0320 - 0.2300 y el precio actual 0.0701. Muchos comparan -29.90% y -5.14% antes de colocar órdenes en 0.0701 o 0.0731. Estudie los cambios diarios de precios de AMODW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
El precio más alto de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) en el último año ha sido 0.2300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0320 - 0.2300, una comparación con 0.0731 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.?
El precio más bajo de ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMODW) para el año ha sido 0.0320. La comparación con los actuales 0.0701 y 0.0320 - 0.2300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AMODW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AMODW?
En el pasado, ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0731 y -12.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0731
- Open
- 0.0700
- Bid
- 0.0701
- Ask
- 0.0731
- Low
- 0.0700
- High
- 0.0701
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -4.10%
- Cambio mensual
- -29.90%
- Cambio a 6 meses
- -5.14%
- Cambio anual
- -12.38%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.