FiyatlarBölümler
Dövizler / AMAT
Geri dön - Hisse senetleri

AMAT: Applied Materials Inc

190.10 USD 0.34 (0.18%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMAT fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 188.66 ve Yüksek fiyatı olarak 191.85 aralığında işlem gördü.

Applied Materials Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMAT haberleri

Günlük aralık
188.66 191.85
Yıllık aralık
123.74 215.70
Önceki kapanış
189.76
Açılış
190.58
Satış
190.10
Alış
190.40
Düşük
188.66
Yüksek
191.85
Hacim
18.539 K
Günlük değişim
0.18%
Aylık değişim
21.30%
6 aylık değişim
31.91%
Yıllık değişim
-6.54%
21 Eylül, Pazar