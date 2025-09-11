Dövizler / AMAT
AMAT: Applied Materials Inc
190.10 USD 0.34 (0.18%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMAT fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 188.66 ve Yüksek fiyatı olarak 191.85 aralığında işlem gördü.
Applied Materials Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
188.66 191.85
Yıllık aralık
123.74 215.70
- Önceki kapanış
- 189.76
- Açılış
- 190.58
- Satış
- 190.10
- Alış
- 190.40
- Düşük
- 188.66
- Yüksek
- 191.85
- Hacim
- 18.539 K
- Günlük değişim
- 0.18%
- Aylık değişim
- 21.30%
- 6 aylık değişim
- 31.91%
- Yıllık değişim
- -6.54%
21 Eylül, Pazar