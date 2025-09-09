Divisas / AMAT
AMAT: Applied Materials Inc
178.13 USD 4.59 (2.64%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMAT de hoy ha cambiado un 2.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 174.00, mientras que el máximo ha alcanzado 179.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Applied Materials Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AMAT News
Rango diario
174.00 179.55
Rango anual
123.74 215.70
- Cierres anteriores
- 173.54
- Open
- 174.26
- Bid
- 178.13
- Ask
- 178.43
- Low
- 174.00
- High
- 179.55
- Volumen
- 22.061 K
- Cambio diario
- 2.64%
- Cambio mensual
- 13.66%
- Cambio a 6 meses
- 23.61%
- Cambio anual
- -12.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B