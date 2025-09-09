CotizacionesSecciones
Divisas / AMAT
AMAT: Applied Materials Inc

178.13 USD 4.59 (2.64%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AMAT de hoy ha cambiado un 2.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 174.00, mientras que el máximo ha alcanzado 179.55.

Rango diario
174.00 179.55
Rango anual
123.74 215.70
Cierres anteriores
173.54
Open
174.26
Bid
178.13
Ask
178.43
Low
174.00
High
179.55
Volumen
22.061 K
Cambio diario
2.64%
Cambio mensual
13.66%
Cambio a 6 meses
23.61%
Cambio anual
-12.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B