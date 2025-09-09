Moedas / AMAT
AMAT: Applied Materials Inc
178.13 USD 4.59 (2.64%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMAT para hoje mudou para 2.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 174.00 e o mais alto foi 179.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Applied Materials Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AMAT Notícias
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- ASYS' Cost Reduction Initiatives: Can it Drive Margin Expansion?
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- ASYS vs. AMAT: Which Semiconductor Equipment Stock is the Better Buy?
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- 3 Top Artificial Intelligence Stocks to Buy in September
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Is Trending Stock Applied Materials, Inc. (AMAT) a Buy Now?
- Adobe, Super Micro Computer e Warner Bros sobem no pré-mercado; RH cai
- Applied Materials declara dividendo trimestral de US$ 0,46 por ação
- Mizuho rebaixa Applied Materials devido a riscos de competição na China
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Mizuho rebaixa ações da Applied Materials para Neutro devido a preocupações com participação de mercado
- Can AMAT Maintain Strong Margins Amid Rising R&D Expenses?
- Applied Materials, Inc. (AMAT) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- ASYS' AI Equipment Sales Surge 5x Y/Y: Can the Momentum Continue?
- Adobe and Applied Materials Stand Out for Fat Profit Margins
- Can Advanced Packaging Boost Systems Sales at Lam Research in FY26?
Faixa diária
174.00 179.55
Faixa anual
123.74 215.70
- Fechamento anterior
- 173.54
- Open
- 174.26
- Bid
- 178.13
- Ask
- 178.43
- Low
- 174.00
- High
- 179.55
- Volume
- 22.061 K
- Mudança diária
- 2.64%
- Mudança mensal
- 13.66%
- Mudança de 6 meses
- 23.61%
- Mudança anual
- -12.43%
