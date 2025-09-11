Devises / AMAT
AMAT: Applied Materials Inc
190.10 USD 0.34 (0.18%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMAT a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 188.66 et à un maximum de 191.85.
Suivez la dynamique Applied Materials Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
188.66 191.85
Range Annuel
123.74 215.70
- Clôture Précédente
- 189.76
- Ouverture
- 190.58
- Bid
- 190.10
- Ask
- 190.40
- Plus Bas
- 188.66
- Plus Haut
- 191.85
- Volume
- 18.539 K
- Changement quotidien
- 0.18%
- Changement Mensuel
- 21.30%
- Changement à 6 Mois
- 31.91%
- Changement Annuel
- -6.54%
20 septembre, samedi