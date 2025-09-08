货币 / AMAT
AMAT: Applied Materials Inc
173.54 USD 2.61 (1.53%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMAT汇率已更改1.53%。当日，交易品种以低点171.58和高点174.10进行交易。
关注Applied Materials Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AMAT新闻
- AI点燃看涨狂潮 芯片股九连阳! 费城半导体指数创2017年来最长连涨纪录
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- 半导体个股盘前普升，阿斯麦、台积电升超2%！
- ASYS vs. AMAT: Which Semiconductor Equipment Stock is the Better Buy?
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- 3 Top Artificial Intelligence Stocks to Buy in September
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Is Trending Stock Applied Materials, Inc. (AMAT) a Buy Now?
- Adobe, Super Micro Computer and Warner Bros rise premarket; RH falls
- 应用材料宣布每股0.46美元季度股息
- Mizuho downgrades Applied Materials on China competition risks
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- 瑞穗下调应用材料股票评级至"中性"，因市场份额担忧
- Can AMAT Maintain Strong Margins Amid Rising R&D Expenses?
- Applied Materials, Inc. (AMAT) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- ASYS' AI Equipment Sales Surge 5x Y/Y: Can the Momentum Continue?
- Adobe and Applied Materials Stand Out for Fat Profit Margins
- Can Advanced Packaging Boost Systems Sales at Lam Research in FY26?
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Applied Materials (AMAT): Should You Buy?
- AMAT vs. AMD: Which Semiconductor Stock Has an Edge Now?
日范围
171.58 174.10
年范围
123.74 215.70
- 前一天收盘价
- 170.93
- 开盘价
- 172.59
- 卖价
- 173.54
- 买价
- 173.84
- 最低价
- 171.58
- 最高价
- 174.10
- 交易量
- 13.890 K
- 日变化
- 1.53%
- 月变化
- 10.73%
- 6个月变化
- 20.42%
- 年变化
- -14.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值