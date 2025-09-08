КотировкиРазделы
AMAT
AMAT: Applied Materials Inc

173.54 USD 2.61 (1.53%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMAT за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.58, а максимальная — 174.10.

Следите за динамикой Applied Materials Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
171.58 174.10
Годовой диапазон
123.74 215.70
Предыдущее закрытие
170.93
Open
172.59
Bid
173.54
Ask
173.84
Low
171.58
High
174.10
Объем
13.890 K
Дневное изменение
1.53%
Месячное изменение
10.73%
6-месячное изменение
20.42%
Годовое изменение
-14.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.