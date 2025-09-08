Валюты / AMAT
AMAT: Applied Materials Inc
173.54 USD 2.61 (1.53%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMAT за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.58, а максимальная — 174.10.
Следите за динамикой Applied Materials Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMAT
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Is Trending Stock Applied Materials, Inc. (AMAT) a Buy Now?
- Adobe, Super Micro растут; RH падает на премаркете
- Applied Materials объявляет квартальные дивиденды в размере $0,46 на акцию
- Mizuho понижает рейтинг Applied Materials из-за рисков конкуренции в Китае
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Mizuho понижает рейтинг акций Applied Materials до "нейтрального" из-за опасений о доле рынка
- Can AMAT Maintain Strong Margins Amid Rising R&D Expenses?
- Applied Materials, Inc. (AMAT) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- ASYS' AI Equipment Sales Surge 5x Y/Y: Can the Momentum Continue?
- Adobe and Applied Materials Stand Out for Fat Profit Margins
- Can Advanced Packaging Boost Systems Sales at Lam Research in FY26?
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Applied Materials (AMAT): Should You Buy?
- AMAT vs. AMD: Which Semiconductor Stock Has an Edge Now?
Дневной диапазон
171.58 174.10
Годовой диапазон
123.74 215.70
- Предыдущее закрытие
- 170.93
- Open
- 172.59
- Bid
- 173.54
- Ask
- 173.84
- Low
- 171.58
- High
- 174.10
- Объем
- 13.890 K
- Дневное изменение
- 1.53%
- Месячное изменение
- 10.73%
- 6-месячное изменение
- 20.42%
- Годовое изменение
- -14.68%
