Valute / AMAT
AMAT: Applied Materials Inc
190.10 USD 0.34 (0.18%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMAT ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 188.66 e ad un massimo di 191.85.
Segui le dinamiche di Applied Materials Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
188.66 191.85
Intervallo Annuale
123.74 215.70
- Chiusura Precedente
- 189.76
- Apertura
- 190.58
- Bid
- 190.10
- Ask
- 190.40
- Minimo
- 188.66
- Massimo
- 191.85
- Volume
- 18.539 K
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 21.30%
- Variazione Semestrale
- 31.91%
- Variazione Annuale
- -6.54%
20 settembre, sabato