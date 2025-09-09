Währungen / AMAT
AMAT: Applied Materials Inc
189.76 USD 11.63 (6.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMAT hat sich für heute um 6.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 183.86 bis zu einem Hoch von 191.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Applied Materials Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMAT News
