KurseKategorien
Währungen / AMAT
Zurück zum Aktien

AMAT: Applied Materials Inc

189.76 USD 11.63 (6.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMAT hat sich für heute um 6.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 183.86 bis zu einem Hoch von 191.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Applied Materials Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMAT News

Tagesspanne
183.86 191.55
Jahresspanne
123.74 215.70
Vorheriger Schlusskurs
178.13
Eröffnung
188.00
Bid
189.76
Ask
190.06
Tief
183.86
Hoch
191.55
Volumen
38.192 K
Tagesänderung
6.53%
Monatsänderung
21.08%
6-Monatsänderung
31.68%
Jahresänderung
-6.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K