Dövizler / ALX
ALX: Alexander's Inc
232.88 USD 3.20 (1.36%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALX fiyatı bugün -1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 231.15 ve Yüksek fiyatı olarak 237.55 aralığında işlem gördü.
Alexander's Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ALX haberleri
- New Strong Sell Stocks for August 6th
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Alexander's (ALX) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- Alexander’s declares quarterly dividend of $4.50 per share
- BankUnited, Inc. (BKU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Alexanders Inc stock hits 52-week high at 251.88 USD
Günlük aralık
231.15 237.55
Yıllık aralık
184.76 260.84
- Önceki kapanış
- 236.08
- Açılış
- 236.07
- Satış
- 232.88
- Alış
- 233.18
- Düşük
- 231.15
- Yüksek
- 237.55
- Hacim
- 103
- Günlük değişim
- -1.36%
- Aylık değişim
- 1.06%
- 6 aylık değişim
- 10.93%
- Yıllık değişim
- -3.36%
21 Eylül, Pazar