ALX: Alexander's Inc

232.88 USD 3.20 (1.36%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALX fiyatı bugün -1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 231.15 ve Yüksek fiyatı olarak 237.55 aralığında işlem gördü.

Alexander's Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
231.15 237.55
Yıllık aralık
184.76 260.84
Önceki kapanış
236.08
Açılış
236.07
Satış
232.88
Alış
233.18
Düşük
231.15
Yüksek
237.55
Hacim
103
Günlük değişim
-1.36%
Aylık değişim
1.06%
6 aylık değişim
10.93%
Yıllık değişim
-3.36%
21 Eylül, Pazar