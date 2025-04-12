Devises / ALX
ALX: Alexander's Inc
232.88 USD 3.20 (1.36%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALX a changé de -1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 231.15 et à un maximum de 237.55.
Suivez la dynamique Alexander's Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
231.15 237.55
Range Annuel
184.76 260.84
- Clôture Précédente
- 236.08
- Ouverture
- 236.07
- Bid
- 232.88
- Ask
- 233.18
- Plus Bas
- 231.15
- Plus Haut
- 237.55
- Volume
- 103
- Changement quotidien
- -1.36%
- Changement Mensuel
- 1.06%
- Changement à 6 Mois
- 10.93%
- Changement Annuel
- -3.36%
20 septembre, samedi