Валюты / ALX
ALX: Alexander's Inc
236.56 USD 5.43 (2.24%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALX за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 235.42, а максимальная — 243.49.
Следите за динамикой Alexander's Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
235.42 243.49
Годовой диапазон
184.76 260.84
- Предыдущее закрытие
- 241.99
- Open
- 243.00
- Bid
- 236.56
- Ask
- 236.86
- Low
- 235.42
- High
- 243.49
- Объем
- 121
- Дневное изменение
- -2.24%
- Месячное изменение
- 2.66%
- 6-месячное изменение
- 12.69%
- Годовое изменение
- -1.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.