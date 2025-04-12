QuotazioniSezioni
Valute / ALX
Tornare a Azioni

ALX: Alexander's Inc

232.88 USD 3.20 (1.36%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALX ha avuto una variazione del -1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 231.15 e ad un massimo di 237.55.

Segui le dinamiche di Alexander's Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALX News

Intervallo Giornaliero
231.15 237.55
Intervallo Annuale
184.76 260.84
Chiusura Precedente
236.08
Apertura
236.07
Bid
232.88
Ask
233.18
Minimo
231.15
Massimo
237.55
Volume
103
Variazione giornaliera
-1.36%
Variazione Mensile
1.06%
Variazione Semestrale
10.93%
Variazione Annuale
-3.36%
20 settembre, sabato