ALX: Alexander's Inc
235.46 USD 3.23 (1.39%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALX para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 234.34 e o mais alto foi 237.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Alexander's Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
234.34 237.45
Faixa anual
184.76 260.84
- Fechamento anterior
- 232.23
- Open
- 237.41
- Bid
- 235.46
- Ask
- 235.76
- Low
- 234.34
- High
- 237.45
- Volume
- 60
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- 2.18%
- Mudança de 6 meses
- 12.16%
- Mudança anual
- -2.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh