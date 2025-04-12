CotizacionesSecciones
ALX: Alexander's Inc

232.23 USD 4.33 (1.83%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ALX de hoy ha cambiado un -1.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 232.22, mientras que el máximo ha alcanzado 239.99.

Rango diario
232.22 239.99
Rango anual
184.76 260.84
Cierres anteriores
236.56
Open
237.64
Bid
232.23
Ask
232.53
Low
232.22
High
239.99
Volumen
95
Cambio diario
-1.83%
Cambio mensual
0.78%
Cambio a 6 meses
10.62%
Cambio anual
-3.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B