ALX: Alexander's Inc
233.95 USD 2.13 (0.90%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALX hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 231.60 bis zu einem Hoch von 237.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alexander's Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALX News
- New Strong Sell Stocks for August 6th
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Alexander's (ALX) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- Alexander’s declares quarterly dividend of $4.50 per share
- BankUnited, Inc. (BKU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Alexanders Inc stock hits 52-week high at 251.88 USD
- Alexanders Inc. shareholders approve board nominees
- Alexander's Stock: Is The Dividend Safe? (NYSE:ALX)
Tagesspanne
231.60 237.55
Jahresspanne
184.76 260.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 236.08
- Eröffnung
- 236.07
- Bid
- 233.95
- Ask
- 234.25
- Tief
- 231.60
- Hoch
- 237.55
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- 1.52%
- 6-Monatsänderung
- 11.44%
- Jahresänderung
- -2.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K