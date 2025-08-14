FiyatlarBölümler
AIZ
AIZ: Assurant Inc

209.69 USD 0.45 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIZ fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 207.82 ve Yüksek fiyatı olarak 210.11 aralığında işlem gördü.

Assurant Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
207.82 210.11
Yıllık aralık
174.97 230.55
Önceki kapanış
209.24
Açılış
209.27
Satış
209.69
Alış
209.99
Düşük
207.82
Yüksek
210.11
Hacim
406
Günlük değişim
0.22%
Aylık değişim
-1.84%
6 aylık değişim
-0.32%
Yıllık değişim
5.57%
