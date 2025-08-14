Devises / AIZ
AIZ: Assurant Inc
209.69 USD 0.45 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AIZ a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 207.82 et à un maximum de 210.11.
Suivez la dynamique Assurant Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AIZ Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Strength Seen in Radian (RDN): Can Its 7.2% Jump Turn into More Strength?
- AIZ Trades Above 200-Day SMA: Time to Add it for Better Returns?
- Should Value Investors Buy Assurant (AIZ) Stock?
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- EVER Rallies 16.3% YTD, Trades at Premium: Should You Buy the Stock?
- Will WTW's Radar Deal With Sompo Transform Insurance Pricing?
- Assurant launches API-enabled mortgage insurance verification solution
- MET Adds Cancer Support Benefit to Upgrade Critical Illness Plan
- Buy 5 Stocks to Stay Safe in Wall Street's Historically Worst Month
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- ORI Hits 52-Week High, Trades at a Discount: How to Play the Stock
- Air New Zealand stock downgraded to Sell by UBS on earnings concerns
- Air New Zealand reports 15% fall in annual profit
- Why Assurant (AIZ) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Prudential Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Assurant Teams Up With Holman to Boost Global Automotive Division
- Earnings Estimates Rising for Assurant (AIZ): Will It Gain?
- Assurant expands partnership with Holman to support 30 new dealerships
- Assurant closes $300 million senior notes offering at 5.550%
- AIZ Rallies 12.5% in a Year: Time to Buy the Stock for Solid Returns?
- Assurant declares quarterly dividend of $0.80 per share
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
Range quotidien
207.82 210.11
Range Annuel
174.97 230.55
- Clôture Précédente
- 209.24
- Ouverture
- 209.27
- Bid
- 209.69
- Ask
- 209.99
- Plus Bas
- 207.82
- Plus Haut
- 210.11
- Volume
- 406
- Changement quotidien
- 0.22%
- Changement Mensuel
- -1.84%
- Changement à 6 Mois
- -0.32%
- Changement Annuel
- 5.57%
