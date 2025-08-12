КотировкиРазделы
AIZ: Assurant Inc

205.52 USD 3.03 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AIZ за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 205.00, а максимальная — 208.62.

Следите за динамикой Assurant Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
205.00 208.62
Годовой диапазон
174.97 230.55
Предыдущее закрытие
208.55
Open
208.28
Bid
205.52
Ask
205.82
Low
205.00
High
208.62
Объем
280
Дневное изменение
-1.45%
Месячное изменение
-3.79%
6-месячное изменение
-2.31%
Годовое изменение
3.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.