Валюты / AIZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIZ: Assurant Inc
205.52 USD 3.03 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIZ за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 205.00, а максимальная — 208.62.
Следите за динамикой Assurant Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AIZ
- Should Value Investors Buy Assurant (AIZ) Stock?
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- EVER Rallies 16.3% YTD, Trades at Premium: Should You Buy the Stock?
- Will WTW's Radar Deal With Sompo Transform Insurance Pricing?
- Assurant launches API-enabled mortgage insurance verification solution
- MET Adds Cancer Support Benefit to Upgrade Critical Illness Plan
- Buy 5 Stocks to Stay Safe in Wall Street's Historically Worst Month
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- ORI Hits 52-Week High, Trades at a Discount: How to Play the Stock
- Air New Zealand stock downgraded to Sell by UBS on earnings concerns
- Air New Zealand reports 15% fall in annual profit
- Why Assurant (AIZ) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Prudential Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Assurant Teams Up With Holman to Boost Global Automotive Division
- Earnings Estimates Rising for Assurant (AIZ): Will It Gain?
- Assurant expands partnership with Holman to support 30 new dealerships
- Assurant closes $300 million senior notes offering at 5.550%
- AIZ Rallies 12.5% in a Year: Time to Buy the Stock for Solid Returns?
- Assurant declares quarterly dividend of $0.80 per share
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Radian Outperforms Industry, Trades at Discount: How to Play the Stock
- Assurant appoints new COO and Global Housing president
- This Assurant Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Tuesday - Assurant (NYSE:AIZ), GSR III Acquisition (NASDAQ:GSRT)
Дневной диапазон
205.00 208.62
Годовой диапазон
174.97 230.55
- Предыдущее закрытие
- 208.55
- Open
- 208.28
- Bid
- 205.52
- Ask
- 205.82
- Low
- 205.00
- High
- 208.62
- Объем
- 280
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- -3.79%
- 6-месячное изменение
- -2.31%
- Годовое изменение
- 3.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.