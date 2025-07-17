FiyatlarBölümler
Dövizler / AIRR
AIRR: First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

95.12 USD 0.38 (0.40%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIRR fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.73 ve Yüksek fiyatı olarak 95.95 aralığında işlem gördü.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIRR haberleri

Günlük aralık
94.73 95.95
Yıllık aralık
59.22 95.95
Önceki kapanış
95.50
Açılış
95.95
Satış
95.12
Alış
95.42
Düşük
94.73
Yüksek
95.95
Hacim
1.165 K
Günlük değişim
-0.40%
Aylık değişim
5.47%
6 aylık değişim
39.62%
Yıllık değişim
27.56%
21 Eylül, Pazar