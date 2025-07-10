Валюты / AIRR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIRR: First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
93.46 USD 0.05 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRR за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.26, а максимальная — 93.70.
Следите за динамикой First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AIRR
- New Highs, Low Drama
- Is First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) a Strong ETF Right Now?
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- S&P Global Services PMI: Growth Remains Positive In August
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Manufacturing Of Durable Goods On Rebound In The U.S.
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- Rates Spark: A 3% Inflation Environment, And Still On The Rise
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR)?
- ISM Services PMI: Slow Growth Continued In July
- ISM Manufacturing PMI: Fastest Contraction In 9 Months
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
Дневной диапазон
92.26 93.70
Годовой диапазон
59.22 93.90
- Предыдущее закрытие
- 93.41
- Open
- 93.70
- Bid
- 93.46
- Ask
- 93.76
- Low
- 92.26
- High
- 93.70
- Объем
- 981
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 3.63%
- 6-месячное изменение
- 37.18%
- Годовое изменение
- 25.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.