AIRR: First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

95.12 USD 0.38 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIRR a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.73 et à un maximum de 95.95.

Suivez la dynamique First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
94.73 95.95
Range Annuel
59.22 95.95
Clôture Précédente
95.50
Ouverture
95.95
Bid
95.12
Ask
95.42
Plus Bas
94.73
Plus Haut
95.95
Volume
1.165 K
Changement quotidien
-0.40%
Changement Mensuel
5.47%
Changement à 6 Mois
39.62%
Changement Annuel
27.56%
20 septembre, samedi