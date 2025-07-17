Devises / AIRR
AIRR: First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
95.12 USD 0.38 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AIRR a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.73 et à un maximum de 95.95.
Suivez la dynamique First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
94.73 95.95
Range Annuel
59.22 95.95
- Clôture Précédente
- 95.50
- Ouverture
- 95.95
- Bid
- 95.12
- Ask
- 95.42
- Plus Bas
- 94.73
- Plus Haut
- 95.95
- Volume
- 1.165 K
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- 5.47%
- Changement à 6 Mois
- 39.62%
- Changement Annuel
- 27.56%
20 septembre, samedi