AIRR: First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

95.12 USD 0.38 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIRR hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.73 bis zu einem Hoch von 95.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
94.73 95.95
Jahresspanne
59.22 95.95
Vorheriger Schlusskurs
95.50
Eröffnung
95.95
Bid
95.12
Ask
95.42
Tief
94.73
Hoch
95.95
Volumen
1.165 K
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
5.47%
6-Monatsänderung
39.62%
Jahresänderung
27.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K