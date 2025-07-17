Währungen / AIRR
AIRR: First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
95.12 USD 0.38 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIRR hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.73 bis zu einem Hoch von 95.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIRR News
Tagesspanne
94.73 95.95
Jahresspanne
59.22 95.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 95.50
- Eröffnung
- 95.95
- Bid
- 95.12
- Ask
- 95.42
- Tief
- 94.73
- Hoch
- 95.95
- Volumen
- 1.165 K
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- 5.47%
- 6-Monatsänderung
- 39.62%
- Jahresänderung
- 27.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K