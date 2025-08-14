FiyatlarBölümler
AIG: American International Group Inc New

76.96 USD 1.07 (1.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIG fiyatı bugün -1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.56 ve Yüksek fiyatı olarak 78.06 aralığında işlem gördü.

American International Group Inc New hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
76.56 78.06
Yıllık aralık
69.24 88.07
Önceki kapanış
78.03
Açılış
78.00
Satış
76.96
Alış
77.26
Düşük
76.56
Yüksek
78.06
Hacim
10.439 K
Günlük değişim
-1.37%
Aylık değişim
-5.51%
6 aylık değişim
-11.51%
Yıllık değişim
5.45%
21 Eylül, Pazar