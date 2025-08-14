Dövizler / AIG
AIG: American International Group Inc New
76.96 USD 1.07 (1.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIG fiyatı bugün -1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.56 ve Yüksek fiyatı olarak 78.06 aralığında işlem gördü.
American International Group Inc New hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AIG haberleri
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Here's Why You Should Add AIG Stock to Your Portfolio Now
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- American International Group, Inc. (AIG) KBW Insurance Conference 2025 Transcript
- AIG at KBW Insurance Conference: Strategic Growth and Innovation
- Why American International Group (AIG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Implied Volatility Surging for American International Group Stock Options
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Here's Why American International Group (AIG) is a Strong Momentum Stock
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Everest Group Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- AIG announces executive transition for Claude Wade due to health reasons
- CVS cannot obtain AIG, Chubb opioid coverage, top Delaware court rules
- AIG appoints Scott Hallworth as chief digital officer
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tokio Marine Holdings: Trading At Fair Valuation, Positive Earnings Guidance 2026 (TKOMY)
Günlük aralık
76.56 78.06
Yıllık aralık
69.24 88.07
- Önceki kapanış
- 78.03
- Açılış
- 78.00
- Satış
- 76.96
- Alış
- 77.26
- Düşük
- 76.56
- Yüksek
- 78.06
- Hacim
- 10.439 K
- Günlük değişim
- -1.37%
- Aylık değişim
- -5.51%
- 6 aylık değişim
- -11.51%
- Yıllık değişim
- 5.45%
21 Eylül, Pazar