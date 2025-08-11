Валюты / AIG
AIG: American International Group Inc New
76.34 USD 0.67 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIG за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.90, а максимальная — 76.71.
Следите за динамикой American International Group Inc New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AIG
Дневной диапазон
75.90 76.71
Годовой диапазон
69.24 88.07
- Предыдущее закрытие
- 77.01
- Open
- 76.32
- Bid
- 76.34
- Ask
- 76.64
- Low
- 75.90
- High
- 76.71
- Объем
- 11.844 K
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- -6.27%
- 6-месячное изменение
- -12.22%
- Годовое изменение
- 4.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.