Dövizler / AGX
AGX: Argan Inc
260.40 USD 0.68 (0.26%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AGX fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 258.17 ve Yüksek fiyatı olarak 268.00 aralığında işlem gördü.
Argan Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
258.17 268.00
Yıllık aralık
98.76 268.00
- Önceki kapanış
- 259.72
- Açılış
- 264.28
- Satış
- 260.40
- Alış
- 260.70
- Düşük
- 258.17
- Yüksek
- 268.00
- Hacim
- 858
- Günlük değişim
- 0.26%
- Aylık değişim
- 18.36%
- 6 aylık değişim
- 98.82%
- Yıllık değişim
- 161.24%
21 Eylül, Pazar