Валюты / AGX
AGX: Argan Inc
238.41 USD 0.03 (0.01%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGX за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 234.34, а максимальная — 241.03.
Следите за динамикой Argan Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
234.34 241.03
Годовой диапазон
98.76 253.79
- Предыдущее закрытие
- 238.44
- Open
- 239.18
- Bid
- 238.41
- Ask
- 238.71
- Low
- 234.34
- High
- 241.03
- Объем
- 338
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 8.37%
- 6-месячное изменение
- 82.03%
- Годовое изменение
- 139.18%
