货币 / AGX
AGX: Argan Inc
237.33 USD 1.08 (0.45%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AGX汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点236.62和高点239.33进行交易。
关注Argan Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AGX新闻
- Silver X Mining筹集高达2150万加元的私募资金
- Why Argan Stock Climbed Higher on Wednesday
- Argan raises quarterly dividend by 33% to $0.50 per share
- Argan: Recent Correction Is A Buying Opportunity (NYSE:AGX)
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Why Argan Stock Is Plummeting Today
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Argan Posts 91% Profit Jump in Fiscal Q2
- Argan’s Q2 2026 slides reveal record earnings, $2 billion backlog as electricity demand accelerates
- Argan, Inc. (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGX)
- Argan (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan Reports Record Backlog and Income
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Argan earnings beat by $0.86, revenue fell short of estimates
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- AI Data Center Play Catapults 66% Amid U.S. Onshoring Push, Massive Bull Cycle For Power Industry
- Buyers Push Broadcom Stock Higher Ahead Of Quarterly Results, Along With This Fast-Growing AI Name
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
日范围
236.62 239.33
年范围
98.76 253.79
- 前一天收盘价
- 238.41
- 开盘价
- 238.00
- 卖价
- 237.33
- 买价
- 237.63
- 最低价
- 236.62
- 最高价
- 239.33
- 交易量
- 36
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 7.88%
- 6个月变化
- 81.21%
- 年变化
- 138.09%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值