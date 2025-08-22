Currencies / AGX
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
AGX: Argan Inc
238.24 USD 0.20 (0.08%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AGX exchange rate has changed by -0.08% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 234.34 and at a high of 241.03.
Follow Argan Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGX News
- Why Argan Stock Climbed Higher on Wednesday
- Argan raises quarterly dividend by 33% to $0.50 per share
- Argan: Recent Correction Is A Buying Opportunity (NYSE:AGX)
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Why Argan Stock Is Plummeting Today
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Argan Posts 91% Profit Jump in Fiscal Q2
- Argan’s Q2 2026 slides reveal record earnings, $2 billion backlog as electricity demand accelerates
- Argan, Inc. (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGX)
- Argan (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan Reports Record Backlog and Income
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Argan earnings beat by $0.86, revenue fell short of estimates
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- AI Data Center Play Catapults 66% Amid U.S. Onshoring Push, Massive Bull Cycle For Power Industry
- Buyers Push Broadcom Stock Higher Ahead Of Quarterly Results, Along With This Fast-Growing AI Name
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
Daily Range
234.34 241.03
Year Range
98.76 253.79
- Previous Close
- 238.44
- Open
- 239.18
- Bid
- 238.24
- Ask
- 238.54
- Low
- 234.34
- High
- 241.03
- Volume
- 222
- Daily Change
- -0.08%
- Month Change
- 8.29%
- 6 Months Change
- 81.90%
- Year Change
- 139.00%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%