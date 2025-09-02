CotationsSections
260.40 USD 0.68 (0.26%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AGX a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 258.17 et à un maximum de 268.00.

Suivez la dynamique Argan Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
258.17 268.00
Range Annuel
98.76 268.00
Clôture Précédente
259.72
Ouverture
264.28
Bid
260.40
Ask
260.70
Plus Bas
258.17
Plus Haut
268.00
Volume
858
Changement quotidien
0.26%
Changement Mensuel
18.36%
Changement à 6 Mois
98.82%
Changement Annuel
161.24%
20 septembre, samedi