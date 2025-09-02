Devises / AGX
AGX: Argan Inc
260.40 USD 0.68 (0.26%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AGX a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 258.17 et à un maximum de 268.00.
Suivez la dynamique Argan Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
258.17 268.00
Range Annuel
98.76 268.00
- Clôture Précédente
- 259.72
- Ouverture
- 264.28
- Bid
- 260.40
- Ask
- 260.70
- Plus Bas
- 258.17
- Plus Haut
- 268.00
- Volume
- 858
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- 18.36%
- Changement à 6 Mois
- 98.82%
- Changement Annuel
- 161.24%
20 septembre, samedi