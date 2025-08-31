통화 / AGX
AGX: Argan Inc
260.40 USD 0.68 (0.26%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGX 환율이 오늘 0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 258.17이고 고가는 268.00이었습니다.
Argan Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AGX News
- 아간 주식, 사상 최고치인 254.0 USD 기록
- Argan stock hits all-time high at 254.0 USD
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- 실버 X 마이닝, 최대 2,150만 캐나다 달러 규모의 사모 자금 조달
- Why Argan Stock Climbed Higher on Wednesday
- Argan raises quarterly dividend by 33% to $0.50 per share
- Argan: Recent Correction Is A Buying Opportunity (NYSE:AGX)
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Why Argan Stock Is Plummeting Today
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Argan Posts 91% Profit Jump in Fiscal Q2
- Argan’s Q2 2026 slides reveal record earnings, $2 billion backlog as electricity demand accelerates
- Argan, Inc. (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGX)
- Argan (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan Reports Record Backlog and Income
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Argan earnings beat by $0.86, revenue fell short of estimates
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
일일 변동 비율
258.17 268.00
년간 변동
98.76 268.00
- 이전 종가
- 259.72
- 시가
- 264.28
- Bid
- 260.40
- Ask
- 260.70
- 저가
- 258.17
- 고가
- 268.00
- 볼륨
- 858
- 일일 변동
- 0.26%
- 월 변동
- 18.36%
- 6개월 변동
- 98.82%
- 년간 변동율
- 161.24%
